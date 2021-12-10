Москва, , 08:49 — REGNUM В Москве на базе Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина открылся новый детский технопарк «Косыгин парк». Это первый детский технопарк креативных индустрий, сообщается на портале мэра столицы.

Детский технопарк Дарья Антонова © ИА REGNUM

В технопарке детей будут обучать 3D-дизайну одежды, цифровому проектированию и программированию роботизированных устройств. Партнерами технопарка стали крупные технологические компании, модные дома, производители одежды и обуви

На площади более 1,5 тыс. кв. метров расположились три тематических кластера. Обучающие программы рассчитаны на ребят 12−17 лет. Новый «Косыгин парк» стал 20-м детским технопарком в Москве.

ИА REGNUM ранее сообщало, в ноябре 2020 года в Москве был создан онлайн-ресурс, объединяющий детские технопарки города.

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