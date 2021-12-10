Джакарта, 10 декабря, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Во Всемирный день прав человека, который отмечается ежегодно 10 декабря, ООН вспоминает о проблеме нарушений прав человека в Индонезии в отношении предполагаемого запугивания активистов и насилия в Папуа, сообщает CNN Indonesia.

David Worabay Маноквари. Западное Папуа

В отчете Верховного комиссара ООН по правам человека говорится, что Индонезия стала одной из 45 стран, в которые генеральный секретарь ООН позвонил по поводу насилия в Папуа.

В ответ на отчет ООН правительство Индонезии раскритиковало агентство за то, что оно не освещало случаи нарушения прав человека в развитых странах.

«К сожалению, в отчете не были освещены случаи нарушения прав человека в развитых странах, такие как случаи исламофобии, расизма и дискриминации», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство транспорта Индонезии прогнозирует, что не менее 11 миллионов жителей страны продолжат путешествовать во время рождественских и новогодних праздников.