Майминский район, Алтай, 10 декабря, 2021, 08:11 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки подтвердили 36 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, лидером по приросту вновь стал Майминский район (+16).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В Горно-Алтайске за сутки зарегистрировано 14 новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Онгудайского, Усть-Коксинского и Чемальского районов. Таким образом, общее число выявленных случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 24 715.

«Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 49, за весь период — 22 498. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 800, за весь период — 340 348», — отметили в оперштабе.