Барнаул, 10 декабря, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) заявили о необходимости государственной поддержки предпринимателей в случае принятия правительственных законопроектов о QR-кодах. Об этом сообщает 10 декабря краевого управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кода

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Комментируя сложившуюся ситуацию, председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семенов (ЛДПР), в частности, отметил:

«Когда меня спрашивают: поддерживаю ли я QR-коды, я совершенно искренне отвечаю: нет, мне они совсем не нравятся. И уверен, что сами по себе они не нравятся никому: ни гражданам, которые вынуждены их предъявлять, ни бизнесу, который несет из-за этого издержки, ни даже самой власти. Мы знаем о разных опасениях, которые высказываются в том числе представителями предпринимательских структур, по поводу внесенного в Государственную Думу законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», так называемого «закона о QR-кодах».

По мнению депутата, принятие федерального закона позволит решить многие юридические сложности и коллизии, которые сегодня действительно возникают. Будут выработаны какие-то общие правовые нормы и понятные для бизнеса правила игры.

«А сегодня мы находимся в ситуации, когда в каждом регионе появляются свои требования к введению QR-кодов, что создает дополнительные проблемы для предпринимателей» — отмечает он.

Владимир Семенов подчеркнул, что отзыв краевого Законодательного Собрания на законопроект, направленный в Госдуму, содержит ряд пунктов, при условии принятия которых законопроект может быть поддержан.

«Мы едва ли не единственный регион в стране, который в отзыве на законопроект официально обратил внимание на необходимость поддержки предпринимателей. Мы настаиваем на том, что в случае введения в регионе ограничительных мер именно федеральные власти обязаны обеспечить дополнительные меры поддержки и граждан, и бизнеса», — заявил он.

Также, по его мнению, при всех сложностях, при всех минусах режим QR-кодов дает возможность большинству предприятий продолжать свою деятельность.

Как сообщало ИА REGNUM, пакет правительственных законопроектов о введении QR-кодов на транспорте, в магазинах и в общественных местах, которые призваны принудить граждан к вакцинации против COVID-19, Госдума направила для обсуждения в регионы. Свою позицию субъекты РФ должны определить до 15 декабря.

Алтайский парламент большинством голосов признал целесообразной данную инициативу: за проголосовали 40 депутатов и только 26 были против.

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