Вашингтон, 10 декабря, 2021, 07:58 — ИА Регнум. Санкции против бывшего председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого были введены Госдепартаментом США 9 декабря. Об этом говорится в заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

В документе сказано, что рестрикции связаны с «масштабной коррупционной деятельностью», которую якобы вел экс-глава судебного органа. Под санкции, которые введены на основании «Глобального акта Магнитского», попала также супруга экс-председателя суда.

Тупицкий был отстранен от своей должности в феврале после соответствующего решения президента Украины Владимира Зеленского, с которым у бывшим председателем суда несколько месяцев развивался конфликт.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля Верховный суд Украины признал незаконным указ Владимира Зеленского об отмене назначения судьей Александра Тупицкого.