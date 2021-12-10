Иркутск, 10 декабря, 2021, 07:57 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 10 декабря, число умерших пациентов в Приангарье достигло 6619 человек, причём вновь 25 из них добавили в сводку за минувшие сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 145 344 (+602 за сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Госпитализированы 4312 (-86 за сутки).В то же время излечились 116 436 пациентов (+359 за сутки).

Ещё 558 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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