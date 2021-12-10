Додома, 10 декабря, 2021, 07:59 — ИА Регнум. Германия высоко оценила меры по борьбе с гендерным неравенством в Танзании и объявила о разработке новой программы по обеспечению лиц женского пола доступа к правосудию, на реализацию которой страна получит 3,3 млн долларов. Об этом пишет танзанийская газета Habari Leo.

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Заявление о финансировании данной инициативы было сделано в ходе конференции GIZ («Сообщество международного сотрудничества»), проведенной при поддержке министерства иностранных дел Танзании. Долгосрочная программа была предложена министерству юстиций страны с целью предоставления танзанийкам правовой защиты от всех форм насилия.

Участвовавшие на конференции стороны сделали основной акцент на проблеме насилий женщин на сексуальной почве, которое вызвано отсутствием доступа к правосудию. Было обозначено, что решение проблемы состоит в принятии соответствующих законов и перенятии опыта других стран.

В выступлениях, прозвучавших на встрече, прозвучали тезисы о том, что насилие женщин в регионе увеличивает распространение COVID-19 на 48%. Помимо этого, ситуация с изнасилованиями женщин усугубляется национальными постановлениями, требующими от граждан оставаться дома. Ко всему прочему, было упомянуто увеличение количества киберпреступлений против женщин на фоне COVID-19.