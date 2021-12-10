Каракас, 10 декабря, 2021, 07:44 — ИА Регнум. Актом отчаянья назвали попытку дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине со стороны США и ряда других стран власти Венесуэлы. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба МИД Боливарианской Республики.

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«Это отчаянный, но тревожный акт, являющийся частью кампании клеветы и манипуляций со стороны небольшой группы стран», — сказано в заявлении МИД Венесуэлы.

Власти Венесуэлы полагают, что такая позиция США и их сторонников демонстрирует анахроничное видение мира времён холодной войны. Латиноамериканская республика потребовала остановить политизацию спорта и призвала все страны поддерживать спортивный дух, как того требует Олимпийская хартия.

Напомним, США объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине 6 декабря. Это означает, что на спортивном мероприятии не будут присутствовать официальные лица Соединённых Штатов. Инициативу поддержали Австралия, Великобритания и Канада.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине поддержала президент Словакии Зузана Чапутова.