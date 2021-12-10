Аддис-Абеба, 10 декабря, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Всемирная продовольственная программа (ВПП) приостановила оказание продовольственной помощи в двух городах на севере Эфиопии после того, как поступило сообщение о том, что боевики разграбили местные склады. Об этом пишет BBC Swahili.

По данным ООН, члены Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) забрали себе большое количество основных продуктов питания, в том числе предметов продовольствия, предназначенных для детей, страдающих от недоедания. Кроме того, боевики задержали несколько сотрудников ВПП в городе Комбольча.

Северный регион Эфиопии сталкивается с серьезной проблемой голода, возникшей на фоне гражданской войны между НФОТ и правительственными войсками. ООН заявила, что в результате боевых действий, продолжающихся около года, количество людей, остро нуждаются в продовольствии, возросло до девяти миллионов.

Представитель ВПП рассказал, что сотрудники организации столкнулись с угрозами со стороны боевиков в ходе грабежей, что недопустимо в текущих условиях. Представитель также обвинил правительственные силы в том, что они попросили предоставить им три грузовика с гуманитарной помощью и использовали их в личных целях.