Петропавловск-Камчатский, 10 декабря, 2021, 07:32 — ИА Регнум. В Законодательном собрании Камчатки 10 декабря состоялось рассмотрение пакета федеральных законопроектов о введении в РФ QR-кодов. Как подчеркнула спикер Ирина Унтилова, законопроекты резонансные и вызвали большой общественный интерес, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания края.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код

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До рассмотрения законопроектов депутатами они прошли открытые обсуждения в Общественной палате крае. В трёх муниципалитетах Камчатки в опросе о введении QR-кодов приняли участие 9135 человек.

«Решение далось сложно, потому что вопрос всё-таки перешел в политическую плоскость. Хотя даже противники законопроекта озвучили, что они не против вакцинации, а против QR-кодов. В то же время, речь идёт о здоровье, а не о кодировании. Вакцинация, несомненно, добровольная. Безусловно, у каждого должен быть выбор. Но государство обязано защитить людей от этого страшного невидимого врага. Поэтому надо понимать, что законопроект направлен не на «кодизацию», а на защиту населения», — отметила Унтилова.

После обсуждений 18 депутатов поддержали пакет федеральных законопроектов, шесть проголосовали «против» и один — воздержался.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя правительства Сахалина Владимир Ющук, выступая 9 декабря в Областной думе при рассмотрении пакета федеральных законопроектов о введении в РФ QR-кодов, заявил, что часть антиваксеров, которая активно ведёт свою деятельность в социальных сетях находится на Украине.