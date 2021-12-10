Владивосток, 10 декабря, 2021, 07:25 — ИА Регнум. В Приморье за минувшие сутки умерли от осложнений COVID-19 ещё четыре человека, выявлено 460 новых носителей коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Всего за время пандемии жертвами коронавируса стали 1448 приморцев, более тысячи из них — пациенты старше 60 лет.

«Заражение коронавирусной инфекцией у возрастной группы протекает тяжело и риск неблагоприятного исхода велик», — пояснили специалисты.

В краевом минздраве подчеркнули, людям старшего возраста, перенесшим COVID-19, стоит особенно беречь себя.

«Опасность перенесенного коронавируса кроется в отложенных осложнениях, которые в течение полугода после выздоровления могут стать причиной угрожающих жизни состояний: инфаркта, инсульта или тромбоза», — добавили в минздраве Приморья.

Отмечается, что во всех медицинских бюджетных учреждениях Приморья проводится углубленная диспансеризация — врачи приглашают переболевших. Сами пациенты также могут обратиться и пройти бесплатно диагностику.

На 10 декабря в Приморье вакцинировались 841 786 человек, за сутки в прививочные пункты обратились 5039 жителей.

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Как сообщало ИА REGNUM, решение о внесении изменений в методические рекомендации по лечению COVID-19 на фоне выявления нового штамма коронавируса «Омикрон» будет принято только после исследования данного штамма.