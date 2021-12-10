Кемерово, 10 декабря, 2021, 07:19 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 10 декабря, за прошедшие сутки было выявлено 356 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 355 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Кемерово — 70, Новокузнецк — 55, Междуреченск — 31, Белово — 30, Ленинск-Кузнецкий — 26, Прокопьевск — 20, Юрга — 19, Осинники — 18, Анжеро-Судженск — 17, Промышленновский МО — 13, Мыски — девять, Полысаево — семь, Новокузнецкий МР — шесть, Калтан — пять, Тайга — четыре, Беловский МО — четыре, Гурьевский МО — четыре, Ленинск-Кузнецкий МО — четыре, Топкинский МО — три, Яшкинский МО — три, Мариинский МО — два, Юргинский МО — два, Яйский МО — два Кемеровский МО — один, Тисульский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 253 пациента выздоровели, четверо скончались.