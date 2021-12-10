Сан-Паулу, Бразилия, 10 декабря, 2021, 07:13 — ИА Регнум. Легендарный бразильский футболист Пеле решил остаться в больнице еще несколько дней для обследования после проведенной операции. Об этом спортсмен заявил в официальном обращении в соцсетях.

World Economic Forum Пеле

«Я хочу использовать эту возможность, чтобы пройти еще ряд обследований, так что я останусь в больнице еще на несколько дней. Не беспокойтесь, к праздникам я поправлюсь», — сообщил футболист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бразильский легендарный футболист Пеле был госпитализирован для операции. Ему удалили опухоль в толстой кишке, а затем направили в больницу для планового лечения. Сам спортсмен заявлял, что чувствует себя хорошо и даже готов сыграть в футбол.