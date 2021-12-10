Уагадугу, , 08:19 — REGNUM Премьер-министр Буркина-Фасо Кристоф Дабире подал в отставку. Событие произошло на фоне обостряющегося кризиса в области безопасности, который стал причиной смерти тысяч граждан. Это вызвало демонстрации, требовавшие ухода премьер-министра с его поста, неспособного прекратить террористическую деятельность внутри страны, пишет новостное агентство RFI Kiswahili.

Буркина-Фасо, одно из беднейших государств в Западной Африке, регулярно подвергается нападениям, совершаемым группировками, связанными с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организации, деятельность которых запрещена в РФ). Набеги террористов в западноафриканской стране происходят каждую неделю. В результате деятельности боевиков в сумме погибли более 2000 человек, еще около миллиона буркинийцев были вынуждены покинуть свои дома.

Беспокойства в стране вспыхнули после того, как группировка, связанная с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершила вылазку в прошлом месяце, в результате чего были убиты 49 представителей военной полиции Буркина-Фасо и четверо гражданских лиц.

В соответствии с национальным законодательством Буркина-Фасо отставка премьер-министра автоматически влечет за собой роспуск правительства. Министры будут выполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.