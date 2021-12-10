Москва, 10 декабря, 2021, 05:59 — ИА Регнум. В пятницу, 10 декабря, в Москве будет переменная облачность, без осадков, местами гололедица, температура воздуха −15… −13 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мороз

В ночь на 11 декабря в Москве также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха −17… −15 °C.

Ветер восточный, юго-восточный 3−8 м/с. Атмосферное давление 760 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −16… −11 °C, днём. Ночью — −19… −14 °C.

В субботу, 11 декабря, днём в столице ожидается −13… −11 °C, по области −14… −9 °C. Переменная облачность, без осадков. Ночью в регионе ожидается −14… −9 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве предстоящей ночью похолодает до 17 градусов мороза.