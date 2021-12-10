Москва, 10 декабря, 2021, 03:09 — ИА Регнум. В дивизионе «Яндекса» практически все российские юрлица по цепочке связаны с нидерландскими фирмами: где-то цепочка растянутее, где-то короче. В первый год пандемии в ЕГРЮЛ появился некий международный фонд «Фонд общественных интересов», в котором единственным учредителем является публичная компания с ограниченной ответственностью «Яндекс Н.В.». ИА REGNUM проанализировало данные о свежеиспечённом фонде «Яндекса».

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

Международный фонд «Фонд общественных интересов» учреждён 10 марта 2020 года и прописан с российском офшоре — Калининградской области. Исполнительным директором юрлица является Елена Бунина, которая возглавляет ещё два актива IT-группы, включая ООО «Яндекс». Фонду в последнем также выделили крошечную долю в размере 0,001%. Это пока единственный актив фонда, созданного с основным видом «деятельность холдинговых компаний». Вероятно, под крыло фонда с офшорными корнями позднее будет передано ещё что-то из дивизиона или под него создадут новые юрлица.

По данным финотчётности за 2020 год, вступительные взносы в фонд составили 77,793 млн рублей, а прибыль от приносящей доход деятельности — 1,3 млн рублей. Остаток средств на конец отчетного года составил 78,291 млн рублей.

На сегодня в России к компаниям «Яндекса» есть многочисленные претензии от потребителей и надзорных инстанций. Так в отношении ООО «Яндекс» было начато антимонопольное расследование ФАС, а «Яндекс.Такси» проходит соответчиком по иску минтранса Кубани.

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