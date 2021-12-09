Братислава, 10 декабря, 2021, 02:34 — ИА Регнум. Дипломатический бойкот Зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года поддержала президент Словакии Зузана Чапутова, 9 декабря передало «Словацкое радио».

(сс) Slavomír Frešo Зузана Чапутова

В связи с этим глава республики не будет посещать мероприятие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае объявили США, Канада, Великобритания и Австралия. 9 декабря косовский президент Вьоса Османи объявила, что Косово поддержит решение Вашингтона и его союзников бойкотировать Игры в Пекине.