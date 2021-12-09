Манагуа , 10 декабря, 2021, 02:22 — ИА Регнум. Дипломатические отношения с Тайванем разрывают власти Никарагуа. Об этом говорится в заявлении никарагуанского министерства иностранных дел, опубликованном 9 декабря на портале правительства латиноамериканской республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Никарагуа

В документе сказано, что Тайвань — это неотъемлемая часть КНР, а китайское правительство является единственным органом, законно представляющим весь Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября Пекин понизил статус своей дипмиссии в Вильнюсе до представительства из-за открытия 18 ноября тайваньского представительства в Литве.