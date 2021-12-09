Киев, 10 декабря, 2021, 01:24 — ИА Регнум. В ходе телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом глава Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 10 декабря сообщил заместитель главы офиса украинского лидера Андрей Сибига в программе «Право на власть» в эфире телеканала «1+1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

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По его словам, власти Украины надеются, что такой разговор Путина и Зеленского состоится, в том числе и при поддержке партнеров Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что Джо Байден в беседе с Владимиром Зеленским говорил об итогах российско-американского саммита, прошедшего 8 декабря в формате видеоконференции.