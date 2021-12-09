Вашингтон, 10 декабря, 2021, 00:30 — ИА Регнум. Телефонный разговор с лидерами «Бухарестской девятки» провёл президент США Джозеф Байден. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба Белого дома.

Джо Байден

Разговор был посвящён недавним переговорам американского президента с российским лидером Владимиром Путиным, которые состоялись в видеорежиме 7 декабря.

Телефонный разговор продлился с 15:17 до 15:57 по времени восточного побережья США ( 23:17—23:57 мск).

Напомним, в состав «Бухарестской девятки» входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония.

Ранее ИА REGNUM сообщало о намерении президента США Байдена обсудить с лидерами стран «Бухарестской девятки» онлайн-саммит Россия — США.