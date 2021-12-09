Йошкар-Ола, 10 декабря, 2021, 00:04 — ИА Регнум. Верховный суд Марий Эл зарегистрировал иск, ответчиком по которому указан глава республики Александр Евстифеев. С исковым заявлением обратился общественный деятель Андрей Смышляев, свидетельствуют документы суда.

Zaksob.ru QR-код

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

Иск отнесен к категории дел об оспаривании нормативных правовых актов, о признании их противоречащими федеральному законодательству. Данный иск будет рассмотрен судьей, которому уже переданы документы, единолично. Дата рассмотрения заявления еще не назначена.

На своей странице в социальных сетях Смышляев пояснил, что ряд положений регионального указа главы Марий Эл о введении режима повышенной готовности нарушают гарантированный государством принцип равенства прав и свобод человека, установленное законом право истца на отказ от проведения профилактических прививок, а также конституционные права истца на свободу передвижения.

«Мной направлено административное исковое заявление о признании указа главы Марий Эл «О рекомендациях по введению QR-кодов при посещении различных заведений» недействительным», — говорит истец в опубликованном видео.

Смышляев отметил, что ранее он пытался договориться о встрече и обсудить перспективы смягчения данных ограничений. Однако встреча не состоялась.

При этом власти уже отреагировали на данный иск, высказав свою позицию. Комментарий поступил от начальника организационно-аналитического управления главы Марий Эл Светланы Балбышевой, сообщает «Коммерсантъ — Волга-Урал».

По мнению властей республики, введенная в республике система QR-кодов не противоречит федеральным законам и «согласуется с конституционно значимыми целями ограничения прав и свобод человека и гражданина с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации». Требование о предъявлении QR-кодов при посещении общественных мест — временное? и оно оправдано необходимостью предотвращения распространения COVID-19.

Также в управлении напомнили, что предыдущий иск Смышляева об отмене постановления главного санитарного врача республики об обязательной вакцинации был отклонен Верховным судом республики.

Как сообщало ИА REGNUM, постановление главного санитарного врача Марий Эл Светланы Булатовой об обязательной вакцинации ряда категорий граждан действует в регионе с 23 июля. В числе одного из первых в России регионов в Марий Эл в перечень обязанных вакцинироваться попали совершеннолетние студенты средних и высших учебных заведений.

С 22 октября при посещении учреждений общественного питания, культуры и спорта жители и гости Марий Эл должны предъявлять QR-код вакцинированного или переболевшего или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Отметим, ранее аналогичный иск отклонил Верховный суд Татарии. В ближайшее время состоится рассмотрение исков об отмене QR-кодов в Удмуртии и Чувашии.