Рим, , 23:33 — REGNUM Amazon намерен обжаловать штраф регулятора ЕС на 1,12 млрд евро, с таким заявлением представители компании выступили в четверг, 9 декабря.

Amazon Mike Mozart

По мнению антимонопольного ведомства ЕС, Amazon занимает доминирующее положение на рынке логистических и иных услуг в Италии и этим положением злоупотребляет посредством создания собственных платформ, которые получают преференции.

В компании не согласны ни с обвинением (в частности, не считают, что являются де-факто монополистом в Италии), ни с размером штрафа, который представляется руководству Amazon «непропорциональным», и намерены обжаловать решение регулятора.