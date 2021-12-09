Лондон, 9 декабря, 2021, 23:23 — ИА Регнум. Сегодня, 9 декабря, лондонский «Вест Хэм» в матче последнего шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2021/22 встретится с загребским «Динамо». Игра пройдет в Лондоне на «Олимпийском стадионе» и начнется в 23:00 по московскому времени.

Www.evertonfc.com Никола Влашич

Матч рассудит бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани.

Стартовые составы команд:

«Вест Хэм»: Ареола, Алесе, Эшби, Лонгело, Баптист, Форналс, Крал, Нобл, Влашич, Ярмоленко, Перкинс.

«Динамо»: Ливакович, Шутало, Теофиль-Катрин, Перич, Штефуль, Адеми, Иванушеч, Гояк, Ристовски, Андрич, Оршич.