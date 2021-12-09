Вена, 9 декабря, 2021, 22:59 — ИА Регнум. 9 декабря в Граце (Австрия) «Штурм» в матче заключительного шестого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА 2021/22 сыграл вничью с «Монако». Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Soccer0010.com Александр Головин

Первый мяч в дебюте встречи забил 32-летний австрийский нападающий Якоб Янчер ударом с одиннадцатиметровой отметки — 1:0. Через 23 минуты Кевин Фолланд восстановил равновесие в счете — 1:1.

Бригада арбитров (Швеция): Мохаммед аль-Хаким | Стефан Халлберг | Робин Вильде.

Желтые карточки получили Страхиня Павлович (6'), Рубен Агилар (32'), Александр Головин (54') и Александр Прасс (63').

Составы команд:

«Штурм»: Зибенхандль, Вютрих, Гажибегович (Йегер, 81'), Аффенгрубер, Данте, Станкавик, Прасс, Саркария (Велс, 82'), Ньянбо (Юспек, 73'), Любич (Стюклер, 87'), Янчер (Ебоа, 46').

«Монако»: Маецкий, Энрике (Якобс, 46'), Павлович, Агилар, Матсима, Тчуамени (Лукас, 46'), Головин (Диоп, 57'), Матазо, Изидор (Мартинш, 80'), Бен-Йеддер (Боаду, 46'), Фолланд.

«Монако» по итогам шести туров с двенадцатью очками вышел в плей-офф еврокубка с первого места. «Штурм», набрав лишь два очка, занял последнюю строчку.