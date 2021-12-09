Ухта, Коми, 9 декабря, 2021, 21:55 — ИА Регнум. Полиция Ухты возбудила уголовное дело по факту использования сотрудниками крупного предприятия поддельных справок о ПЦР-тестировании на коронавирус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

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В ходе проверки дознаватели установили, что к незаконной деятельности причастен представитель руководящего состава подрядной организации. Фигурант осуществил незаконное изготовление в электронном виде 63 бланков медицинских заключений о сдаче ПЦР-тестов на работников, которые в последующем в разные периоды времени с сопроводительными листами по электронной почте направил в адрес компании.

Дело возбуждено по ч.5 ст.327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Получены признательные показания.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Коми вскрылись факты выдачи фиктивных сертификатов о ковид-вакцинации.