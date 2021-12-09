Неаполь, Италия, 9 декабря, 2021, 21:37 — ИА Регнум. 9 декабря в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» «Наполи» примет «Лестер Сити». Исход матча заключительного тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА 2021/22 решит, какая команда пройдет в плей-офф еврокубка.

Pioeb Форвард «Лестера» Джейми Варди

На матч назначена испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом. Ассистенты главного судьи — Пау Сербиан и Роберто дель Паломар.

Бригада арбитров:

«Наполи»: Алекс Мерет, Хуан Жезус, Амир Ррахмани, Мариу Руй, Джованни Ди Лоренцо, Диего Демме, Элиф Эльмас, Петр Зелиньский, Адам Уна, Андреа Петанья, Ирвинг Лосано.

«Лестер Сити»: Каспер Шмейхель, Райан Бертранд, Джонни Эванс, Тимоти Кастань, Чаглар Сеюнджю, Юри Тилеманс, Вилфред Ндиди, Джеймс Мэддисон, Кирнан Дьюсбери-Холл, Харви Барнс, Джейми Варди.