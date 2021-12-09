Сыктывкар, 9 декабря, 2021, 20:48 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми коронавирус был выявлен у 36 человек, прошедших ковид-вакцинацию, восемь из них были госпитализированы. Об этом в своем видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«У нас очень большая емкость людей, которая массой своей заражает даже привитых. И из них в основном заражаются на стыке между первой и второй прививкой или в короткий период после второй вакцинации, когда еще не появились антитела, или прошло шесть месяцев, нужна ревакцинация, ее не последовало, и человек, пообщавшись с больными, заболевает» , — сказал чиновник.

Всего в республике завершили вакцинацию 342 599 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Коми обязательная ковид-вакцинация продлена до 1 февраля.