Ханты-Мансийск, 9 декабря, 2021, 20:08 — ИА Регнум. В Югре уровень коллективного иммунитета составляет 52,3%. Об этом сообщила на заседании оперативного штаба 9 декабря глава ХМАО Наталья Комарова.

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Первым компонентом прививки от коронавируса вакцинированы 814 тысяч жителей ХМАО, завершили вакцинацию 739 тысяч человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в ХМАО на 9 декабря подтвердили 91 708 случаев заражения коронавирусом, вылечились 84 610 человек, количество умерших от COVID-19 достигло 1803.