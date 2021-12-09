Приштина, , 20:30 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 9 декабря заявил, что судебная система Косово должна следовать в соответствии с решением Соединенных Штатов Америки, которые внесли в черный список 13 сербов, осуществляющих нелегальную торговлю на севере Косово, самыми известными из которых являются Милан Радойчич и братья Звонко и Жарко Веселиновичи.

Премьер-министр Косово Альбин Курти Office of the Prime Minister of the Republic of Kosovo

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Курти призвал правоохранительные органы ввести против сербов санкции, расследовать их преступные деяния и осудить их.

Напомним, министерство финансов США 8 декабря внесло в черный список 13 сербов, известных связями с правительственными кругами и причастных к ряду громких преступлений. Что любопытно, один из внесенных в список — Радулле Стевич в 2018 году получил €5,6 млн от правительства Косово на реализацию 60 тендеров на ведение дорожных работ.

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