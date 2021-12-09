Приштина, Сербия, 9 декабря, 2021, 20:30 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 9 декабря заявил, что судебная система Косово должна следовать в соответствии с решением Соединенных Штатов Америки, которые внесли в черный список 13 сербов, осуществляющих нелегальную торговлю на севере Косово, самыми известными из которых являются Милан Радойчич и братья Звонко и Жарко Веселиновичи.

Office of the Prime Minister of the Republic of Kosovo Премьер-министр Косово Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Курти призвал правоохранительные органы ввести против сербов санкции, расследовать их преступные деяния и осудить их.

Напомним, министерство финансов США 8 декабря внесло в черный список 13 сербов, известных связями с правительственными кругами и причастных к ряду громких преступлений. Что любопытно, один из внесенных в список — Радулле Стевич в 2018 году получил €5,6 млн от правительства Косово на реализацию 60 тендеров на ведение дорожных работ.