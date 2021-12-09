Цхалтубо, Грузия, 9 декабря, 2021, 19:28 — ИА Регнум. Грузинские власти собираются открыть новую мусорную свалку на Западе Грузии, сообщает 9 декабря грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

Свалка для западногрузинских регионов Имеретии, Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети будет расположена на прилегающей к селу Уканети Цхалтубского муниципалитета территории.

Местные жители крайне недовольны таким намерениям властей и объявили о начале непрерывной акции протеста, начиная с завтрашнего дня. Девять лет правящая партия «Грузинская мечта» ничего не делала в Имерети, и в девятую годовщину её правления у нас есть 16 муниципальных свалок. Мы не допустим обустройства свалки в деревне, говорят сельчане.