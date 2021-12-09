Советник департамента МО РФ по гособоронзаказу задержан как взяточник
Москва, 9 декабря, 2021, 18:51 — ИА Регнум. Ведущий советник управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа задержан в Москве по подозрению во взяточничестве, сообщает 9 декабря ТАСС со ссылкой на неназванный источник.
(сс) sajinka2
Взятка
По утверждению агентства, задержание было произведено военными следователями.
С задержанным проводятся «оперативно-следственные действия, после которых следователи выйдут в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения».
Официального подтверждения этой информации пока не было.