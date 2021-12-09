Тюмень, 9 декабря, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов принёс извинения за сравнение непривитых от коронавируса граждан с террористами. Извинения он принёс в своём Instagram-аккаунте.

Duma72.ru Сергей Корепанов

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Спикер тюменского парламента отметил, что «ситуация с ковидом остаётся напряжённой, жизнь и здоровье земляков остаётся под угрозой».

«Опасная инфекция подобралась очень близко ко всем нам, за последнее время ушли из жизни многие мои товарищи, в семьях моих друзей и коллег много невосполнимых утрат. Конечно же, это не оправдывает чрезмерную резкость моего высказывания. Я очень сожалею о случившемся, своими словами никого не хотел обидеть», — заявил Сергей Корепанов.

Напомним, на заседании тюменской областной думы 26 ноября 2021 годы, на котором обсуждалось введение QR-кодов с 1 февраля 2022 года в общественных местах, Сергей Корепанов сказал буквально следующее.

«Для меня человек невакцинированный, наверное, опаснее шахида. Поскольку, если шахид взорвёт на себе взрывчатку, он поразит людей, которые стоят рядом. А если невакцинированный человек будет с тобой рядом при непосредственном контакте, то эту болезнь притащишь домой к детям, родным, близким», — заявил Корепанов.

После этого тюменские общественники написали на него заявление в следственный комитет России, обвинив спикера в возбуждении ненависти с использованием служебного положения (п. б ч. 2 ст. 282 УК РФ) и публичном распространении ложной информации (ст. 207.1, ст. 207.2 УК РФ).

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Тюменской области на 9 декабря подтвердили 83 656 случаев заражения коронавирусной инфекцией, вылечились 65 389 тюменцев, количество умерших от COVID-19 достигло 3025 человек.