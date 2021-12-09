Москва, 9 декабря, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Россия не предоставит США и Евросоюзу никаких односторонних уступок, диалог должен вестись на принципах равноправия, заявил 9 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Об этом он сообщил на заседании Российского совета по международным делам.

«Мы, разумеется, всегда готовы к поддержанию честных, взаимоуважительных отношений с США и государствами ЕС. При этом любой диалог с ними возможен только на принципах равноправия», — отметил российский дипломат.

«Ни о каких односторонних уступках, которые всегда воспринимались и будут восприниматься нашими оппонентами как проявление слабости, речи идти не может», — подчеркнул замглавы МИД России.

По словам Рябкова, если США и их сателлиты в Европе не будут пересекать «красные линии», то «это позволит избежать дальнейшего раскручивания конфронтационной спирали».