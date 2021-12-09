Бишкек, 9 декабря, 2021, 18:26 — ИА Регнум. Первомайский районный суд Бишкека сегодня, 9 декабря, изменил меру пресечения брату экс-президента Киргизии, депутату республиканского парламента Асылбеку Жээнбекову и депутату Торобаю Зулпукарову, подозреваемым в коррупции.

Иван Шилов ИА REGNUM Экс-президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков

Судья Нурдин Ибраимов вынес постановление об их освобождении из следственного изолятора госкомитета нацбезопасности республики.

Отметим, что ранее следователь ГКНБ внес в суд ходатайство об отмене ареста подследственных парламентариев.

ИА REGNUM напоминает, что 31 мая 2021 года брата экс-президента Киргизии, депутата Асылбека Жээнбекова и его коллегу Торобая Зулпукарова вызвали в госкомитет нацбезопасности на допрос по делу «Кумтора», а затем задержали и поместили в СИЗО по подозрению в коррупции.

По версии следствия, в 2012 году они совместно с руководством страны склоняли других депутатов к созданию более благоприятных условий для канадской горнорудной компании «Centerra Gold Inc», занимавшейся разработкой крупнейшего в стране месторождения золота «Кумтор».

8 декабря 2021 года парламент Киргизии провёл голосование по вопросу о лишении депутатской неприкосновенности и предоставлении разрешения на привлечение к уголовной ответственности Жээнбекова и Зулпукарова.

По его итогам законодательное собрание решило отказать в просьбе генеральной прокуратуры республики об их аресте.

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