Москва, 9 декабря, 2021, 18:04 — ИА Регнум. Отношения России с США могут быть доведены до критической ситуации, не уступающей Карибскому кризису 1962 года, хотя ещё есть время договориться о нерасширении НАТО, заявил 9 декабря журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

По его словам, такой кризис станет дипломатическим провалом, но он случится, если всё будет продолжаться так, как идёт.

«Если, как говорится, товарищи с той стороны не понимают, и будет продолжаться все так, как идет, мы вполне можем, по логике развития событий, вдруг проснуться и увидеть себя в чем-то похожем. Это будет вообще провал дипломатии, провал внешней политики. Но время еще есть попробовать договориться на здравой основе», — сказал Рябков.

Замглавы МИД отметил, что Россия стала для Запада раздражающим фактором, так как защищает свои интересы.

«Есть группа стран, которая считает по причинам, не заслуживающим в настоящее время отдельного разбора, что Россия «слишком много себе позволяет». А «позволяет» Россия только то, что она надежным образом защищает свои интересы, делает это комплексно, уверенно в своих силах и превращается в такой раздражающий фактор, потому что раньше привычка была другая с западной стороны о том, что такое Россия, как она себя ведет», — пояснил он.