Москва, 9 декабря, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Гарантиям США верить нельзя. Об этом 9 декабря заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Причем это касается не только устных обещаний, но и официальных письменных соглашений. Эксперт напомнил, что Вашингтон отказывается от взятых на себя обязательств при первой же возможности.

«Я не испытываю оптимизма по итогам встречи Владимира Путина и Джо Байдена по той причине, что США — это страна, которая неоднократно нарушала не только нормы международного законодательства, но и взятые на себя обязательства. Причем как письменные, так и понятийные. Даже письменные гарантии не являются надежным страховым полисом от любых внешних форс-мажоров», — сказал Коротченко.