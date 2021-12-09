Мурманск, 9 декабря, 2021, 17:37 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области выявили 150 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией выросло до 88 284.

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По данным штаба, в Мурманске число больных пополнили 68 человек, в Кандалакшском районе — 23, в Оленегорске — десять. Всего на лечении находятся 16 008 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 30 209 случаев COVID-19.