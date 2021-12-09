Тамбов, 9 декабря, 2021, 17:21 — ИА Регнум. В Тамбовской области 9 декабря подтверждено 208 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

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Всего в области был зарегистрирован 56 тыс. 551 носитель вируса.

После выздоровления были выписаны 53 тыс. 324 пациента, в том числе 291 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1508 человек. 11 новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.