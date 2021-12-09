Элиста, 9 декабря, 2021, 17:20 — ИА Регнум. В Калмыкии за сутки подтверждён один летальный исход среди ковид-пациентов. Об этом 9 декабря информирует региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии победить COVID-19 не смогли 704 жителя Калмыкии, у которых был подтверждён коронавирус.

ИА REGNUM уже сообщало, что в Калмыкии относительно стабильная ситуация с коронавирусом. Отмечается снижение заболеваемости COVID-19, однако продолжает действовать ряд ковид-ограничений. Кроме того, депутаты парламента Калмыкии большинством голосов поддержали федеральный законопроект об использовании в общественных местах QR-кодов.