Элиста, 9 декабря, 2021, 17:08 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки подтверждено 20 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб 9 декабря. Днём ранее положительный результат теста на коронавирус получили 19 человек.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время в инфекционных стационарах на лечении находятся 255 ковид-пациентов, из них 22 человека — в тяжёлом состоянии. 11 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. На самоизоляции остаются 1 173 жителя Калмыкии.

С начала пандемии в степной республике зарегистрировано 33 667 случаев заражения коронавируса. Выздоровел 32 055 пациентов.