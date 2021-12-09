Ново-Огарево, Московская область, 9 декабря, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Соцсети часто навязывают негативные формы поведения молодёжи. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«Вот этот буллинг, как вы сказали, продвижение в наш социум какой-то западной культуры, хотя это к культуре не имеет никакого отношения. Это такие способы поведения, манеры поведения, навязанные часто соцсетями», — заявил Путин.

«В западных парламентах активно обсуждаются вопросы влияния международных платформ на формирование сознания подрастающего поколения, на воспитание подрастающего поколения, на оказание негативного влияния на психику подростков детей. Нам бы тоже не мешало этим заняться», — указал он.