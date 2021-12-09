Ново-Огарево, Московская область, 9 декабря, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Вся процедура, связанная с выдачей сертификатов вакцинации и сопутствующих документов, должна быть предельно понятной и прозрачной. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«Что касается сертификатов о вакцинации — они являются, как известно, всего лишь средством подтверждения прививки и по этому пути, — мы с вами тоже хорошо знаем, — идут практически все страны. Все страны без исключения, которые имеют возможность прививать своих граждан. Но здесь мы, конечно, должны действовать очень аккуратно, взвешенно, понимать, что происходит. Вся процедура должна быть предельно понятной и прозрачной и не создавать дополнительных проблем для людей», — заявил Путин.

«Правда, здесь возникают и другие вещи: есть люди, которые против прививок, и они не согласны с любыми ограничениями, а есть, которые за прививки, делают эти прививки и требуют от представителей власти на местах и в регионах, чтобы их отгородили от тех, кто не привит», — указал он.