Депутаты ЗС Севастополя поддержали введение QR-кодов в общественных местах
Севастополь, 9 декабря, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Севастополя поддержали законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», предполагающий введения QR-кодов о вакцинации против коронавируса при посещении общественных мест. Постановление было принято 9 декабря на заседании ЗС.
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Вместе с тем, единогласного голосования не получилось
Спикер Заксобрания Владимир Немцев («Единая Россия») заявил, что законопроект получил «очень много» поддержки.
В итоге «за» поддержку законопроекта проголосовали 15 депутатов, четверо — против, двое воздержались.
Как сообщало ИА REGNUM, законопроекты, предусматривающие введение QR-кодов о вакцинации против коронавируса в общественных местах, а также на транспорте, были подготовлены правительством РФ и внесены в Госдуму. В настоящее время документы проходят обсуждение в регионах.