Пермь, 9 декабря 2021, 16:44 — REGNUM О планах выделить в 2021 году ещё 44,6 млрд рублей для разработки и производства авиационного двигателя ПД-35 заявил 9 декабря российский премьер-министр Михаил Мишустин на выездном совещании в Перми. Такое решение принято после обсуждений при участии президента РФ Владимира Путина.
Заявив, что накануне, 8 декабря, обсудил с главой государства подходы к двигателестроению, Мишустин сказал:
Также порядка 50 млрд рублей будет выделено из бюджета для того, чтобы «ускорить выход на рынок отечественной силовой установки».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года Путин назвал проект ПД‑35 важнейшим проектом для моторостроительного кластера страны в целом.
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