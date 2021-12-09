Пермь, , 16:44 — REGNUM О планах выделить в 2021 году ещё 44,6 млрд рублей для разработки и производства авиационного двигателя ПД-35 заявил 9 декабря российский премьер-министр Михаил Мишустин на выездном совещании в Перми. Такое решение принято после обсуждений при участии президента РФ Владимира Путина.

Турбина авиадвигателя Dzerod

Заявив, что накануне, 8 декабря, обсудил с главой государства подходы к двигателестроению, Мишустин сказал:

«Правительство выделит в текущем году дополнительные 44,6 млрд рублей на производство и разработку уникального двигателя ПД-35».

Также порядка 50 млрд рублей будет выделено из бюджета для того, чтобы «ускорить выход на рынок отечественной силовой установки».

Читайте также: Путин пообещал поддержку производству авиадвигателя ПД-35

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года Путин назвал проект ПД‑35 важнейшим проектом для моторостроительного кластера страны в целом.

Читайте ранее в этом сюжете: Лётные испытания самолёта МС-21 с двигателем ПД-14 начнутся в 2020 году