Москва, , 14:39 — REGNUM Вопрос строительства испытательной базы для перспективного авиационного двигателя ПД-35 в Пермском крае будет решён. Таким обещанием президента РФ Владимира Путина сегодня, 17 августа, в ходе видеоконференции с главой государства заручился исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.

Читайте также: Мантуров оценил «Пермские моторы»

Российский лидер отметил, что проект ПД‑35 — это важнейший проект не только для Пермского края, для моторостроительного кластера Перми, не только для моторостроительного кластера страны в целом.

«Это очень важный проект для всей России, имея в виду наши амбициозные планы в развитии авиации, в том числе и нашу работу над широкофюзеляжным самолётом», — подчеркнул Путин.

Глава государства заверил, что эти все вопросы будут решаться «в комплексе».

«И вопросы о поддержке строительства этого двигателя, создании условий для его производства, в том числе для строительства испытательной базы, испытательных стендов, будут решены», — заявил российский лидер.

При этом президент РФ выразил надежду, что и само предприятие не подведёт и «проведёт необходимые работы в обозначенные ранее сроки».