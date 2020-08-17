Москва, 17 августа 2020, 14:39 — REGNUM Вопрос строительства испытательной базы для перспективного авиационного двигателя ПД-35 в Пермском крае будет решён. Таким обещанием президента РФ Владимира Путина сегодня, 17 августа, в ходе видеоконференции с главой государства заручился исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.
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Российский лидер отметил, что проект ПД‑35 — это важнейший проект не только для Пермского края, для моторостроительного кластера Перми, не только для моторостроительного кластера страны в целом.
Глава государства заверил, что эти все вопросы будут решаться «в комплексе».
При этом президент РФ выразил надежду, что и само предприятие не подведёт и «проведёт необходимые работы в обозначенные ранее сроки».