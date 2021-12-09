Москва, , 16:39 — REGNUM В настоящее время не приходится говорить о том, что российский малый и средний бизнес полностью оправились от последствий пандемии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря заявила вице-президент Ассоциации малоформатной торговли, член «Партии роста» Наталия Кошелева. Так она прокомментировала соответствующие выводы Минэкономразвития РФ, сделанные на основании данных контрольно-кассовой техники.

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«Вероятно, большие данные позволяют сделать такой вывод, что спад, связанный с коронавирусом, преодолен, — сказала Кошелева. — Но с таким утверждением вряд ли согласятся региональные предприниматели отдельных отраслей. Например, общепит. За последнее время их выручка упала в два раза (в связи с введением допуска посетителей по QR-кодам). Кроме того, остаётся тяжёлым положение предпринимателей из сферы нестационарных торговых объектов. Многие из них не дождались мер поддержки, расторжение договоров и демонтаж НТО продолжается».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о росте доверия бизнеса властям РФ.

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