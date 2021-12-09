Ново-Огарево, Московская область, 9 декабря, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Вопрос пыток в российских колониях должен решаться на основе системных мер. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«Вопрос, безусловно, очень важный, и, конечно, я следил за тем, что происходит, за этой информацией. Нужно внимательно с этим разобраться. Следственный комитет как раз и проводит, центральный аппарат проводит и контролирует следствие предварительное по вопросам, которые стали известны, которые сейчас рассматриваются в рамках возбуждённых уголовных дел», — заявил Путин.

«Здесь нужны, конечно, системные меры, которые бы эту ситуацию меняли», — указал он.