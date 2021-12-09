Стокгольм, 9 декабря, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Избрание Магдалены Андерссон лидером «Социал-демократов» и премьер-министром Швеции принесло дополнительную поддержку партии со стороны избирателей. Декабрьский опрос SVT/ Novus показывает, что Андерссон вселяет надежду, которая, вероятно, основана на представлении о переходе партии к более четкому идеалу социал-демократии в стране. Но если новоназначенному премьер-министру не удастся оправдать ожиданий и навести порядок в своем правительстве, эффект рискует оказаться недолговечным. Об этом 9 декабря в своей авторской статье написала политический обозреватель телеканала SVT Элизабет Марморштейн.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

Марморштейн «Решение было нелегким, но у меня есть все основания думать, что это правильно. Так лучше для партии».

«Именно так Стефан Лёвен обосновал свою отставку в конце августа. Чуть более ста дней спустя бывший премьер-министр, похоже, оказался прав: ни разу с первых месяцев пандемии весной 2020 года у «Социал-демократов» не было столь резкого подъема в опросах SVT/Novus (+3,7% — прим. ИА REGNUM).

Тот факт, что партии укрепляются в общественном мнении, когда они избирают нового лидера, часто означает надежду на изменение курса, особенно среди тех избирателей, которым не понравился выбранный ранее путь.