Ново-Огарево, Московская область, 9 декабря, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Ситуация с бездомными в России с советских времён существенно ухудшилась. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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"Там (в СССР — прим. ИА REGNUM) тоже были бездомные, но не в таком количестве. И, конечно, для любого человека, который занимается муниципальной службой, государственной службой, сегодняшнее состояние не может не порождать чувство стыда за то, что у нас происходит», — заявил Путин.